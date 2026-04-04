RPCS3 сообщает о значительном прорыве в эмуляции PS3 на примере одной из самых требовательных к SPU игр - Twisted Metal

По данным команды RPCS3, производительность в Twisted Metal выросла на 5–7%. RPCS3 объявила об улучшении FPS в одной из самых требовательных к SPU игр — Twisted Metal.
Новая оптимизация Cell CPU должна положительно сказаться на всех играх. В своём посте команда RPCS3 заявила, что достигла «нового прорыва» в эмуляции процессора. Работа велась вокруг новых паттернов использования SPU, обнаруженных энтузиастом с ником Elad. Эти находки позволили эмулятору генерировать более оптимизированный код для ПК.
По словам разработчиков, изменение должно улучшить производительность во всех играх, однако в качестве примера они привели Twisted Metal — одну из самых нагруженных по SPU игр на PS3. В результате средний FPS в игре вырос на 5–7%. Ранее RPCS3 отмечала, что коммуникация между потоками PPU и SPU остаётся одним из главных узких мест эмуляции. Прирост в 5–7% не изменит ситуацию во всех играх одинаково, но для CPU-лимитных проектов это заметное улучшение.
Интересно, что Джеймс Станард, главный разработчик движка оригинальной версии Twisted Metal 2012 года, ответил на пост RPCS3. Он сообщил, что написал «90% кода для SPU», включая перенос пост-эффектов с GPU. Станард выразил гордость тем, что Twisted Metal называют одной из самых SPU-интенсивных игр, и отметил, что команде удалось одновременно максимально загрузить PPU, SPU и RSX. Он также добавил, что никогда не ожидал, что PS3 когда-нибудь станет эмулируемой.
Что то добавилось всего 2-3 кадра.До идеала им еще работать и работать.
Ну в принципе это круто, сейчас как раз прохожу God of War 1 на эмуляторе ps2, потом надо будет Ratchet and Clank Nexus пройти в 60 fps на PS3, никак руки не доходили
