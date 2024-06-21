Стало известно, кто сыграет Калипсо во втором сезоне сериала по мотивам Twisted Metal

Издание Variety сообщило, что Энтони Кэрриган присоединится к актерскому составу второго сезона сериала "Скрежет металла" компании Peacock. Он сыграет Калипсо.

В видеоиграх Калипсо описывается как "таинственный и харизматичный организатор и создатель опасного турнира, который приглашает к участию всех убийц, мстителей и наемников. Победителю он предлагает приз — исполнение его самого большого желания, но с Калипсо всегда есть сюрприз".

К актерскому составу этого сериала также присоединились Ричард де Клерк, Патти Гуггенхейм и Тиана Окойе в важных, но еще не раскрытых ролях.

Кэрриган наиболее известен по роли Нохо Хэнка из сериала "Барри", который выходил на канале HBO в течение четырех сезонов с 2018 по 2023 год и принес ему три номинации на премию "Эмми". Вскоре он появится в фильме A24 "Смерть единорога" и в предстоящем фильме Джеймса Ганна "Супермен" в роли Метаморфо.

В телесериале "Скрежет металла" Энтони Маки исполняет роль Джона Доу. Первый сезон рассказывает об "аутсайдере, которому предложили шанс на лучшую жизнь, но только если он успешно доставит таинственный пакет в постапокалиптическую пустошь".