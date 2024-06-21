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Twisted Metal (2012) 14.02.2012
Экшен, Гонки
8.3 189 оценок

Стало известно, кто сыграет Калипсо во втором сезоне сериала по мотивам Twisted Metal

butcher69
Новости

Издание Variety сообщило, что Энтони Кэрриган присоединится к актерскому составу второго сезона сериала "Скрежет металла" компании Peacock. Он сыграет Калипсо.

В видеоиграх Калипсо описывается как "таинственный и харизматичный организатор и создатель опасного турнира, который приглашает к участию всех убийц, мстителей и наемников. Победителю он предлагает приз — исполнение его самого большого желания, но с Калипсо всегда есть сюрприз".

К актерскому составу этого сериала также присоединились Ричард де Клерк, Патти Гуггенхейм и Тиана Окойе в важных, но еще не раскрытых ролях.

Кэрриган наиболее известен по роли Нохо Хэнка из сериала "Барри", который выходил на канале HBO в течение четырех сезонов с 2018 по 2023 год и принес ему три номинации на премию "Эмми". Вскоре он появится в фильме A24 "Смерть единорога" и в предстоящем фильме Джеймса Ганна "Супермен" в роли Метаморфо.

В телесериале "Скрежет металла" Энтони Маки исполняет роль Джона Доу. Первый сезон рассказывает об "аутсайдере, которому предложили шанс на лучшую жизнь, но только если он успешно доставит таинственный пакет в постапокалиптическую пустошь".

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Twisted Metal (2012)
14.02.2012
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Александр Мотошвили

моя любимая игра в детстве)))
раз по 10 прошел каждую часть

1
Пользователь ВКонтакте

По 10 мало. Там час на прохождение. Мы с друзьями в детстве каждую по паре сотен раз прошли, если не больше // Миша Калинин

0
Саня Цукино Усаги

А можно ставить на новость про Калипсо непосредственно Калипсо?

0
GameOver-inc

Керриган охерительный актёр. На него надеюсь парик зафигачат, и будет классно. Или обыграют что он без волос будет такую демоническую форму играть.

0