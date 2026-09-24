Впервые эмулятор RPCS3 запустил одну из самых требовательных к процессору игр Twisted Metal для PS3 с более 60 к/с

RPCS3 продолжает уверенное движение к цели — обеспечить возможность запуска всей библиотеки игр для PS3 с высокой производительностью и без сбоев. Это достигается благодаря частым исправлениям ошибок, повышающим быстродействие, и обновлениям, устраняющим графические проблемы. Недавно команда RPCS3 сообщила в соцсети X, что эмулятор впервые достиг показателя 70 к/с в игре Twisted Metal.

Twisted Metal вышла ещё в 2012 году и изначально была рассчитана на 30 к/с при разрешении 720p. Она задействовала вычислительные мощности процессоров SPU (Synergistic Processing Units) консоли PlayStation 3 практически на пределе, из-за чего эмуляция этой игры с высокой производительностью в RPCS3 представляет собой сложнейшую задачу. Поэтому достижение отметки в 70 к/с в Twisted Metal — значимое событие, хотя для получения такого результата и потребовалось использовать режим максимальной производительности («Max Performance Tier») эмулятора.

Отвечая на вопрос пользователя о возможной производительности Twisted Metal на ПК с процессором Ryzen 5 5600, 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой RX 5700, команда RPCS3 пояснила, что такая конфигурация обеспечит частоту кадров «значительно ниже» 30 к/с. Причина столь низкой производительности на относительно старом 6-ядерном процессоре заключается в том, что Twisted Metal — «одна из самых требовательных к процессору игр для эмуляции, так как она крайне интенсивно использует блоки SPU», отмечают разработчики RPCS3. Таким образом, если вы хотите играть в Twisted Metal на эмуляторе RPCS3 с частотой 60 кадров в секунду (или выше), вам понадобится мощный процессор. Для достижения показателя в 70 к/с в RPCS3 потребовались ОС Linux и процессор Ryzen 7 9800X3D.

Наконец, команда RPCS3 пока не присвоила игре Twisted Metal статус «Playable» (полностью играбельна). Чтобы игра попала в этот список, эмулятор должен обеспечивать возможность пройти её от начала до конца с приемлемой производительностью и без критических ошибок, ломающих игровой процесс. Это означает, что команда продолжает активно работать над оптимизацией Twisted Metal, чтобы довести её производительность до необходимого уровня.