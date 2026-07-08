Twisted Tower выйдет 18 августа: мрачный шутер в духе BioShock отправит игроков в парк развлечений из кошмаров

Издательство 3D Realms и студия Atmos Games объявили, что приключенческий шутер от первого лица Twisted Tower выйдет на PC в Steam уже 18 августа. Авторы описывают игру как смесь «Вилли Вонки» и BioShock, где красочная эстетика 1950-х скрывает пугающий мир, полный смертельных ловушек и оживших талисманов.

Действие разворачивается в заброшенном тематическом парке развлечений. Игрокам предстоит пробиться через пять уникальных локаций — от гостиницы и аквапарка до карнавального леса и космической станции, раскрывая мрачные тайны прошлого и пытаясь добраться до вершины загадочной башни.

Разработкой проекта руководит Томас Бруш — создатель Pinstripe и Neversong. Одной из главных особенностей Twisted Tower станет необычный арсенал игрушечного оружия: от дробовика, стреляющего «не по правилам», до автомата с дротиками, рогатки и лучевого пистолета. Дополнят игровой процесс элементы исследования, прокачка снаряжения и альтернативные маршруты, благодаря которым каждое новое прохождение обещает отличаться от предыдущего. Судя по представленным материалам, Atmos Games делает ставку на необычное сочетание сюрреалистической атмосферы, динамичных перестрелок и нелинейного исследования.