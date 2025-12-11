Теперь погрузиться в историю Two Falls можно на русском языке

Two Falls (Nishu Takuatshina) — это потрясающе красивая, но сложная для понимания без знания языка история о столкновении двух культур. Не дайте языковому барьеру испортить вам впечатления от диких лесов Канады!

Я подготовил русификатор, чтобы вы могли понять все нюансы сюжета, переживания героев и местный фольклор. Переведены все диалоги, записки и интерфейс.

Что сделано:

Полностью переведенный текст диалогов.

Адаптированы элементы меню и интерфейса.

Сохранен стиль повествования.

Где скачать? Все просто:

Как установить: Просто закиньте файлы из архива в папку с игрой с заменой. (D:\steam\steamapps\common\TwoFalls). Папка TwoFalls должна находится внутри TwoFalls

Скриншоты перевода: