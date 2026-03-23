Two Point Campus вышла в EGS без защиты Denuvo - игра оставалась невзломанной с 2022 года

Как стало известно, компания SEGA выпустила игру Two Point Campus в магазине Epic Games Store.

Любопытно, что в отличии от Steam-версии игры, в Epic Games Store игра вышла без защиты Denuvo, благодаря чему тут же оказалась взломана группой Razor1911 - впервые с 2022 года. Примечательно, что Steam-версия продолжает быть под защитой Denuvo, хоть это теперь и лишено всякого смысла. На данный момент не ясно: это была ошибка или издатель просто не захотел платить за защиту игры в EGS.

Так или иначе, на одну невзломанную игру с Denuvo стало меньше.