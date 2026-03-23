Two Point Campus 09.08.2022
Стратегия, Симулятор, Менеджер, Строительство, Песочница
6.1 45 оценок

Two Point Campus вышла в EGS без защиты Denuvo - игра оставалась невзломанной с 2022 года

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, компания SEGA выпустила игру Two Point Campus в магазине Epic Games Store.

Любопытно, что в отличии от Steam-версии игры, в Epic Games Store игра вышла без защиты Denuvo, благодаря чему тут же оказалась взломана группой Razor1911 - впервые с 2022 года. Примечательно, что Steam-версия продолжает быть под защитой Denuvo, хоть это теперь и лишено всякого смысла. На данный момент не ясно: это была ошибка или издатель просто не захотел платить за защиту игры в EGS.

Так или иначе, на одну невзломанную игру с Denuvo стало меньше.

001fess

Зачем писать "не взломаной с 2022", если гиперревизор может все игры с денуво ломать? Правда на то, что ты угробишь свой пк с некоторой вероятностью, многим видимо плевать.

askazanov

А кому она нужна была чтобы её ломать?)))))

Огонь В ночи
ilya178G

voices38 похоже даже не знал про неё

Costollom

Версия Epic Games Store быстрее работает? Если нет, то хейтеры Denuvo должны навсегда закрыть рот.

