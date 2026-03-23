Two Point Campus вышла в EGS без защиты Denuvo - игра оставалась невзломанной с 2022 года

Как стало известно, компания SEGA выпустила игру Two Point Campus в магазине Epic Games Store.
Любопытно, что в отличии от Steam-версии игры, в Epic Games Store игра вышла без защиты Denuvo, благодаря чему тут же оказалась взломана группой Razor1911 - впервые с 2022 года. Примечательно, что Steam-версия продолжает быть под защитой Denuvo, хоть это теперь и лишено всякого смысла. На данный момент не ясно: это была ошибка или издатель просто не захотел платить за защиту игры в EGS.
Так или иначе, на одну невзломанную игру с Denuvo стало меньше.
Зачем писать "не взломаной с 2022", если гиперревизор может все игры с денуво ломать? Правда на то, что ты угробишь свой пк с некоторой вероятностью, многим видимо плевать.
А кому она нужна была чтобы её ломать?)))))
voices38 похоже даже не знал про неё
Версия Epic Games Store быстрее работает? Если нет, то хейтеры Denuvo должны навсегда закрыть рот.