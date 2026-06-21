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Two Point Hospital 30.08.2018
Стратегия, Симулятор, Экономика, Вид сверху
7.6 193 оценки

Для консолей анонсирована полная версия Two Point Hospital со всеми DLC

monk70 monk70

Two Point Studios объявила, что Two Point Hospital: Full Health Collection станет самым полным консольным релизом Two Point Hospital на сегодняшний день. В комплект войдут базовая игра и семь дополнений, и она будет доступна на Nintendo Switch 2, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Также в пакет войдут дополнения, которые ещё не выходили на консолях, сообщила студия.

Для поклонников Two Point Hospital, Full Health Collection обещает стать полным и всеобъемлющим релизом. Игроки на консолях наконец-то получат весь набор в одном комплекте, без необходимости искать последующие дополнения по отдельности.

До сих пор более поздние DLC обходили консоли стороной, и это было одним из самых больших недостатков консольных версий Two Point Hospital. На данный момент у Two Point Hospital: Full Health Collection нет конкретной даты релиза. Two Point Studios лишь заявила, что сборник «на подходе».

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