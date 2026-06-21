Для консолей анонсирована полная версия Two Point Hospital со всеми DLC

Two Point Studios объявила, что Two Point Hospital: Full Health Collection станет самым полным консольным релизом Two Point Hospital на сегодняшний день. В комплект войдут базовая игра и семь дополнений, и она будет доступна на Nintendo Switch 2, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Также в пакет войдут дополнения, которые ещё не выходили на консолях, сообщила студия.

Для поклонников Two Point Hospital, Full Health Collection обещает стать полным и всеобъемлющим релизом. Игроки на консолях наконец-то получат весь набор в одном комплекте, без необходимости искать последующие дополнения по отдельности.

До сих пор более поздние DLC обходили консоли стороной, и это было одним из самых больших недостатков консольных версий Two Point Hospital. На данный момент у Two Point Hospital: Full Health Collection нет конкретной даты релиза. Two Point Studios лишь заявила, что сборник «на подходе».