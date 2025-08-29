Digiverse в Two Point Museum: новое обновление добавило русский язык и кроссовер с Dredge

Издатель SEGA и студия Two Point Studios выпустили бесплатное обновление «Digiverse» для Two Point Museum, которое расширяет игру новой картой экспедиций с разломами. Игроков ждут сразу два уникальных направления — основанное на серии Meat Wizard и вдохновлённое мистической приключенческой игрой Dredge от Black Salt Games.

Digiverse открывается после получения второй звезды в Memento Mile и предлагает игрокам исследовать новые точки интереса (POI), собирать экспонаты, открывать декорации и создавать экспозиции. Первое приключение отправит в мир Meat Wizard — знакомую фанатам Two Point County вселенную, полную ретро-атмосферы, странных экспонатов и магических артефактов. Здесь можно нанимать экспертов, создавать Power-Ups в мастерской и усиливать музей новыми эффектами, привлекая больше посетителей и пожертвований.

Не менее захватывающим станет разлом DREDGE. Он перенесёт игроков в мрачные воды Серых островов, где предстоит исследовать три новых POI, поймать десять видов улова, разблокировать аквариумные декорации и экипировать персонал особыми нарядами. Но разработчики предупреждают: дневная рыбалка безопасна, а ночная таит опасности. А встреча с рыбой-аберрацией может оставить след не только в экспозиции, но и в воображении.

Кроме свежего контента, апдейт добавил поддержку новых языков: русского, тайского и латиноамериканского испанского. Также внесены улучшения качества жизни, исправления багов и техническая оптимизация.

Two Point Museum уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а в 2025 году проект выйдет и на Switch 2.