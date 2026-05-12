Для Two Point Museum вышло дополнение Arty-Facts - берет, надбавка за вредность и зарплата, измеряемая в "известности"

К симулятору Two Point Museum 7 мая вышло третье крупное дополнение — Arty-Facts. Хейден Нельсон с MKAU Gaming уже выпустил обзор. Серьёзных минусов он не нашёл, разве что один — «у меня по-прежнему нет художественного вкуса».

Действие разворачивается в районе Undee Docks.

Автор сразу признаётся, что название его рассмешило — звучит как место, куда заходишь один раз и тут же теряешь ориентацию и чувство собственного достоинства.

Локация оформлена под полузаброшенные доки, внутри — всё та же формула Two Point: с виду аккуратное рабочее место, а по факту управляемый бардак с сувенирной лавкой.

Вводят новую профессию — Art Expert.

Нельсон пишет, что это не столько должность, сколько тест личности.

Основные обязанности: кураторство, работа в художественной студии и умение стоять с таким задумчивым видом, чтобы посетители верили, будто ты разбираешься в современном экспрессионизме. Ещё 30% занятости — предотвращать катастрофы с краской.

Экспедиции отправляются по новой карте Zara's Sketchbook. Результат, как пишет автор, непредсказуемый. Иногда возвращается что-то стоящее. Иногда — рисунок, набросанный в разгар панической атаки.

Как сказал Нельсон — это рулетка.

Новых арт-объектов добавили больше 27. Среди них пародии — Two Point Gothic и The Persistence of Dairy. Нельсону с его ограниченным, по собственному признанию, знанием искусства пришлось гуглить некоторые отсылки.

Говорит, в этом и интерес: берут знакомый культурный объект, немного пересобирают, и ты сидишь и думаешь — тебя образовывают или разводят. Его устраивают оба варианта.

Плюс пять интерактивных дисплеев — посетители теперь не просто делают селфи и уходят, а действительно взаимодействуют с экспонатами. Добавлены новые товары для сувенирного магазина, элементы для кафе и предметы декора.

Центральная механика — Art Studio Room. Здесь сотрудники создают оригинальные работы. Нельсон берёт слово «создают» в кавычки: результат сильно зависит от навыков команды. Можно получить нормальную картину, а можно — нечто, собранное на эмоциях после трёх плохих решений, пары стаканов и пролитой краски. Гости при этом «испытывают эмоции» — другой оценки современному искусству автор не даёт.

Отдельно Нельсон цепляется к вакансии арт-экспертов: бесплатный берет, надбавка за вредность и зарплата, измеряемая в «известности». Для арт-индустрии, замечает он, это недалеко от правды.

Итог короткий. Arty-Facts не переизобретает Two Point Museum, да это и не нужно. Просто добавляет ещё один слой творческого хаоса и даёт достаточно структуры, чтобы чувствовать себя умным, пока всё вокруг медленно выходит из строя.