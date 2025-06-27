Фэнтези приходит в музей: для Two Point Museum анонсировали дополнение Fantasy Finds

Студия Two Point объявила о новом DLC для своего музейного симулятора — Fantasy Finds, который выйдет 17 июля на всех платформах. Как понятно из названия, дополнение добавит в Two Point Museum щедрую порцию магии, монстров и волшебных артефактов.

Игрокам предстоит открыть фэнтезийное крыло музея, наполненное более чем 40 уникальными экспонатами с магическими свойствами. В новой карте появятся интерактивные витрины, эксклюзивные украшения, опасности и загадки, а также новый тип эксперта с подклассами, который поможет справиться с неожиданными вызовами — от нашествий драконов до мистических аномалий.

Разработчики не забыли и о косметике: вас ждут новые предметы декора, окраска для вертолета и три свежих архетипа посетителей, каждый со своими причудами.

Напомним, что Two Point Museum вышла в марте 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series и получила 94% положительных отзывов в Steam.