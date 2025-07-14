Магия приходит в музей: Two Point Museum получила бесплатное фэнтезийное обновление перед релизом DLC

Разработчики из Two Point Studios выпустили масштабное обновление 4.0 для своей юмористической стратегии Two Point Museum, добавив в игру бесплатный фэнтезийный музей. Этот контент подогревает интерес к платному дополнению Fantasy Finals, которое выйдет 17 июля.

Главной изюминкой патча стал новый музейный уровень «Острые горы», а также тематическое оформление и экспозиции в духе фэнтези. Среди новинок — три достопримечательности, шесть выставок, семь декоративных предметов, а также пять открытий «Просветления», связанных с анализом сказочного контента.

Обновление также добавило возможность нанимать новых специалистов по фэнтези, два свежих атрибута персонала и расширило ассортимент сувенирных магазинов. Музеи теперь будут посещать новые гости, если в них выставлены фантастические артефакты.

Two Point Museum вышла на ПК, PS5 и Xbox Series в марте 2025 года