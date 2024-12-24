Новый трейлер музейного менеджмента Two Point Museum рассказывает об экспертах, экспедициях и экспонатах

В ближайшие месяцы фанаты менеджмента могут с нетерпением ждать Two Point Museum, новейшей игры от Two Point Studios. Цель состоит в том, чтобы управлять музеем, а для этого нужны экспонаты. К счастью, вы можете нанять различных экспертов, чтобы они отправлялись в экспедиции и собирали их, как описано в последнем трейлере.

Но это легче сказать, чем сделать. Эксперт должен быть обучен и оснащен такими предметами, как аптечка первой помощи, которая может предотвратить одну потенциальную травму. Вы также можете увеличить XP с помощью журнала XP-dition, сократить расходы на экспедиции с помощью справочника по торгам и т. д.

В некоторых экспедициях также могут быть сценарии, требующие вашего участия. Что вы будете делать, когда появится гигантская змея? Как вы будете управлять своей командой, когда начнется голод? В зависимости от ваших решений могут быть серьезные последствия.

Two Point Museum выходит 4 марта 2025 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Те, кто оформит предварительный заказ, смогут получить предметы Sonic the Hedgehog и наряды для персонала своего музея.