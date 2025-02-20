Новый трейлер Two Point Museum посвятили советам по защите ваших музеев от вандалов

До релиза Two Point Museum остаётся всего двенадцать дней, а ранний доступ откроется уже через неделю, 27 февраля. В новом трейлере игры разработчики показали, как защитить музей от преступников и вандалов. В Two Point Museum вам предстоит построить успешные музеи в пяти локациях округа Два Пойнта, открывая сотни уникальных экспонатов. Но чем популярнее ваш музей, тем больше внимания привлекает он у воров.

Чтобы защитить коллекции, игроки могут установить камеры безопасности, стулья для охранников и защитные арки вокруг ценных экспонатов. Специально обученные сотрудники следят за посетителями, выявляют преступников и предотвращают ограбления. Для улучшения навыков безопасности можно посетить выставку в County Archives.

Two Point Museum выходит 4 марта на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Расширенный доступ будет доступен с 27 февраля для тех, кто оформит предзаказ на издание Explorer Edition.