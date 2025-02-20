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Two Point Museum 04.03.2025
Стратегия, Симулятор, Менеджер, Строительство, Песочница
7.1 13 оценок

Новый трейлер Two Point Museum посвятили советам по защите ваших музеев от вандалов

butcher69
Новости

До релиза Two Point Museum остаётся всего двенадцать дней, а ранний доступ откроется уже через неделю, 27 февраля. В новом трейлере игры разработчики показали, как защитить музей от преступников и вандалов. В Two Point Museum вам предстоит построить успешные музеи в пяти локациях округа Два Пойнта, открывая сотни уникальных экспонатов. Но чем популярнее ваш музей, тем больше внимания привлекает он у воров.

Чтобы защитить коллекции, игроки могут установить камеры безопасности, стулья для охранников и защитные арки вокруг ценных экспонатов. Специально обученные сотрудники следят за посетителями, выявляют преступников и предотвращают ограбления. Для улучшения навыков безопасности можно посетить выставку в County Archives.

Two Point Museum выходит 4 марта на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Расширенный доступ будет доступен с 27 февраля для тех, кто оформит предзаказ на издание Explorer Edition.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AlrightRathar

оригинальный госпиталь (ну так и быть ремейк тоже) норм, а остальные их новые поинты жуть, не цепляют

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