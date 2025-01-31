Нюансы управления абсурдным музеем в центре внимания нового трейлера Two Point Museum

Two Point Museum предложит игрокам создать и управлять собственным музеем, балансируя между искусством и абсурдом и именно этому аспекту посвящен новый трейлер предстоящей игры. Игра выйдет 4 марта 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзаказавшие цифровое издание Explorer получат ранний доступ 27 февраля.

Управлять музеем – нелегкая задача. Доходы поступают от билетов, пожертвований и сувенирных магазинов, но расходы на экспедиции, персонал и маркетинг могут быстро обанкротить вас. На помощь придут кредиты и спонсоры, но с ними связаны риски.

Персонал – важнейшая часть музея: эксперты изучают экспонаты, смотрители поддерживают чистоту, ассистенты работают на кассах, а охранники следят за порядком. Если не позаботиться о зарплатах, можно столкнуться с недовольством сотрудников.

Готовы ли вы к вызову? Отправляйте экспертов на поиски редких артефактов и создавайте уникальный музей, пока посетители не превратили его в хаос!