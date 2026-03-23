Персонажи Angry Birds оказались в Two Point Museum

Симулятор управления музеем Two Point Museum снова удивляет игроков нестандартными идеями. Последнее обновление Digiverse привнесло неожиданный кроссовер с культовой франшизой Angry Birds, открывая новые возможности для создания экспозиций и взаимодействия с посетителями.

Теперь игроки смогут строить локации и выставки, вдохновлённые миром Rovio, включая Остров Свиней, а культовые птицы Angry Birds помогут повысить привлекательность музея. Вместе с этим добавлены сезонные элементы, приуроченные к весне, чтобы освежить экспозицию и привлечь новых посетителей.

Обновление также улучшает качество жизни внутри игры: расширены системы прогрессии, добавлены новые точки интереса и элементы оборудования, а активные управляющие смогут получать новые награды за достижения. Two Point Studios подчёркивает, что кроссовер — это лишь часть постоянного развития игры, направленного на поддержку разнообразного и увлекательного игрового опыта.

Пакет уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series и PC, а в ближайшее время появится и на Nintendo Switch 2, позволяя широкой аудитории насладиться свежими возможностями управления музеем и знакомыми персонажами Angry Birds.