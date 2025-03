Состоялся релиз Two Point Museum - нового симулятора музея от авторов Two Point Hospital

4 марта состоялся релиз Two Point Museum, нового комедийного бизнес-симулятора от создателей Two Point Hospital и Two Point Campus. Игра доступна на PC, Mac (Steam), PS5 и Xbox Series X|S.

Игроку предстоит управлять музеями, проектировать выставочные залы, подбирать уникальные экспонаты и развлекать посетителей. В распоряжении 350 декораций и 200 экспонатов разных тематик: доисторической, сверхъестественной, научной, космической и морской. Можно отправлять экспертов в экспедиции за редкими артефактами, а затем устраивать экскурсии.

Геймерам также придется следить за персоналом, комфортом гостей, чистотой помещений и безопасностью. Помимо кампании, есть режим «Песочница» для создания гигантских музеев без ограничений.

Средняя оценка на Metacritic – 84 из 100. Критики хвалят увлекательный геймплей, яркую графику и забавные ситуации, делающие игру еще более атмосферной.