Создатели Two Point Museum представили новый трейлер и скриншоты своего симулятора управления музеем

Издательство SEGA и разработчик Two Point Studios представили новый трейлер и скриншоты своего симулятора управления музеем Two Point Museum. В игре к действию присоединятся жуткие духи и коварные фантомы, так как в качестве нового игрового места был добавлен призрачный замок Wailon Lodge.

Когда-то уютное и причудливое место отдыха в округе Два Пойнта, Wailon Lodge теперь лежит в руинах, считаясь слишком отдаленным и старомодным, а также опасным из-за близости к Netherworld Rift. Слухи о призраках и движущейся мебели создают атмосферу страха, а страшный свисток поезда эхом разносится по окрестностям.

В роли куратора игрокам предстоит вместе с призраком Уинстоном Уэйлоном открывать потрясающие экспонаты, чтобы превратить заброшенный отель с привидениями в оживленное место. Игроки смогут создавать иммерсивные комнаты для полтергейстов, превращая их в гостей музея, а также отправлять экспедиции в соседний Netherworld Rift, бережно относясь к историческим остаткам и уважая жуткое прошлое реликвий.

Two Point Museum выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 4 марта 2025 года.