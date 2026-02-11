Two Point Museum готовится к весеннему рывку: DLC, крупный патч и новый музей

Two Point Studios представила весеннюю дорожную карту для Two Point Museum. В ближайшие три–четыре месяца симулятор управления музеями получит серию обновлений и дополнительного контента.

Уже 17 февраля на Nintendo Switch 2 выйдет дополнение «Zooseum» (DLC 2), посвящённое зоологической тематике. Следом разработчики выпустят масштабное Обновление 8.0 с новым контентом и множеством улучшений качества жизни (QoL). В планах — расширение карты Digiverse за счёт дополнительных разломов, сезонное событие с уникальными экспонатами и предметами, а также оптимизация и исправление ошибок на всех платформах.

Главной интригой стало третье тематическое дополнение (DLC 3), которое позволит создать совершенно новый музей. Подробности могут раскрыть уже весной.

Two Point Museum вышла в марте 2025 года и доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.