Two Point Museum: масштабное обновление 3.0 привнесло мемориалы, постеры и ещё больше хаоса

Разработчики Two Point Museum выпустили внушительное обновление 3.0, которое добавило в симулятор управления музеем множество долгожданных улучшений и свежий контент. Патч уже доступен для игроков на Steam, а в ближайшее время доберётся и до консолей.

Одним из самых заметных нововведений стали мемориальные экспонаты — теперь исчезнувших сотрудников можно увековечить прямо в залах музея. Также добавлено 30 новых постеров, которыми можно украсить кафе и сувенирные лавки. Не обошли вниманием и геймплей: была переработана система рандомизации экспедиций, добавлена возможность обрабатывать предметы пакетно в мастерской, а сотрудники получили 6 новых черт характера и обновлённую систему опыта.

Разработчики также улучшили безопасность, а множество мелких улучшений качества жизни были добавлены по просьбам игроков.

Two Point Museum уже доступна на PC, Xbox Series X/S и PlayStation, а в 2025 году появится на Nintendo Switch 2 и в Epic Games Store.