Two Point Museum получила дополнение с парком аттракционов

SEGA и Two Point Studios выпустили дополнение Rides & Relics для музейного симулятора Two Point Museum. Оно возвращает к жизни парк развлечений, добавляет создание американских горок, экспедиции и новую сюжетную кампанию.

Игроки возьмут на себя роль эксперта по ярмаркам и откроют заброшенный парк Gearbox Fairgrounds. В новом музее Riquetti Gardens предстоит собирать тематические экспонаты, находить талисманы и обустраивать территорию.

Дополнение расширяет возможности оформления: появились предметы для магазина подарков, декорации в стиле ярмарки, живые изгороди, ограды, скамейки, урны, билетная касса и вертолётная площадка.

Rides & Relics уже доступно на PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.