Two Point Museum получила редкое достижение в Steam - 100% положительных отзывов за месяц

Симулятор управления музеем Two Point Museum неожиданно отметился крайне редким результатом в Steam. За последние 30 дней игра собрала только положительные пользовательские отзывы — без единого негативного.

Всего за этот период пользователи оставили более сотни рецензий, и каждая из них оказалась положительной. Даже для популярных проектов подобная статистика — большая редкость, учитывая, насколько требовательной бывает аудитория платформы.

В целом у игры тоже впечатляющие показатели: около 95% положительных отзывов за всё время, что обеспечивает ей статус «очень положительные». Для сравнения, даже признанные хиты редко показывают идеальные результаты в свежих оценках и обычно держатся в районе 95–98%.

Игроки отмечают, что проект удачно развивает идеи предыдущих частей серии, предлагая продуманный геймплей и лёгкий юмор. При этом разработчики продолжают поддерживать игру обновлениями, что также влияет на отношение аудитории.

Хотя речь идёт не о тысячах отзывов за месяц, а о сравнительно небольшой выборке, сам факт полного отсутствия негатива остаётся показателем — удержать такой баланс на Steam удаётся единицам.