Two Point Museum получит дополнение Rides & Relics с американскими горками

SEGA и Two Point Studios анонсировали Rides & Relics — новое платное дополнение для Two Point Museum. Оно выйдет 8 октября и предложит игрокам совместить музейное дело с управлением заброшенным парком развлечений.

События нового сценария развернутся в Riquetti Gardens — когда-то легендарном парке округа Ту-Пойнт, который много лет простоял заброшенным. Игрокам предстоит вернуть ему посетителей, одновременно продолжая развивать музейную составляющую.

Одной из главных новинок станут инструменты для создания собственных мини-американских горок. Их можно будет настраивать по высоте, наклону и изгибам, однако при проектировании придётся учитывать расположение музейных экспонатов. Слишком неудачный маршрут способен буквально превратить аттракцион в угрозу для коллекции.

Помощники музея теперь смогут переодеваться в тематических талисманов и развлекать посетителей, пока те ждут очереди или осматривают территорию. Кроме того, экспертов можно отправлять на новую экспедицию в заброшенный парк Gearbox Fairgrounds, где они будут искать чертежи и бонусы.

Дополнение добавит пятизвёздочную кампанию, новый тип специалистов — экспертов по ярмаркам — и более 15 экспонатов, включая старинные аттракционы. Также появятся новые предметы для сувенирной лавки, декорации и функциональные объекты, среди которых вертолётная площадка, касса, скамейки и мусорные баки.

Rides & Relics выйдет 8 октября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch 2.