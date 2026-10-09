Two Point Museum превратит музеи в парки развлечений и поселит в них кота из Little Kitty, Big City

SEGA и Two Point Studios выпустили бесплатное обновление для Two Point Museum, созданное в сотрудничестве с авторами Little Kitty, Big City. Одновременно стало доступно платное дополнение Rides & Relics, которое расширяет возможности управления музеем и позволяет превратить его в полноценный парк развлечений.

Главная особенность Rides & Relics — возможность самостоятельно проектировать американские горки. Игроки смогут выбирать конфигурацию трасс, регулировать высоту и наклон, добавлять ускорители и другие элементы, а также отправляться на заброшенную ярмарку Gearbox Fairgrounds за чертежами и бонусами. Дополнение включает новую пятизвёздочную сюжетную кампанию, локацию «Сады Рикетти», более 15 экспозиций, экспертов по ярмаркам и десять талисманов. Аттракционы принесут музею новый показатель «Острые ощущения», который поможет удерживать посетителей и увеличивать доходы.

Бесплатное обновление добавляет в Two Point Museum мир Little Kitty, Big City. Во время экспедиций игроки смогут исследовать три городские достопримечательности, собирать блестящие предметы и открывать новые экспонаты. Среди них — диорама с кошкой, пруд с утками и хамелеон в шляпе. Также появятся тематические украшения и интерактивный аттракцион, позволяющий посетителям почувствовать себя любопытным котёнком.

Таким образом, платное дополнение делает ставку на развитие музейной инфраструктуры и развлечения, а бесплатный кроссовер предлагает поклонникам Two Point Museum немного кошачьего хаоса. Обновление с Little Kitty, Big City уже доступно на всех платформах.