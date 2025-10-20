Two Point Museum против вампиров: стартовала коллаборация с Vampire Survivors

Разработчики Two Point Museum запустили масштабное событие совместно с популярной Vampire Survivors, представив тематический трейлер и множество нововведений. В рамках коллаборации игроки смогут добавить в музей три новые достопримечательности, 10 уникальных экспонатов и множество декоративных элементов, погружающих посетителей в атмосферу противостояния с вампирами.

Смотрителям музея предстоит вооружить сотрудников традиционными средствами борьбы с кровососущими: чесноком, святой водой и другими предметами, которые помогут пережить нашествие ночных тварей. Для коллекции доступны новые локации: «Безумный лес», «Инкрустированная библиотека» и «Великая капелла», каждая из которых наполнена уникальными заданиями и тематическими вызовами.

Коллаборация уже доступна на PC, Xbox Series и PlayStation. Владельцы Nintendo Switch 2 смогут оценить нововведения с 28 октября. Параллельно с этим Two Point Museum выпустил осеннее обновление к Хэллоуину, добавив сезонный контент: различные косметические предметы и точку интереса «Уголок Шабаша» с тремя тематическими экспонатами.

Праздничное мероприятие продлится до 30 ноября, предоставляя игрокам достаточно времени для изучения новых локаций, украшения музея и борьбы с ночными тварями. Коллаборация с Vampire Survivors стала отличным способом разнообразить игровой процесс и добавить тематический хоррор-колорит в привычную музейную симуляцию.