В Two Point Museum стартовала коллаборация с Dave the Diver

SEGA и MINTROCKET заключили партнёрское соглашение в рамках проекта Two Point Museum. В этой игре-симуляторе музея очень скоро появится контент, связанный с Dave the Diver.

Это сотрудничество является частью бесплатного обновления 10.0 для Two Point Museum, которое уже доступно для загрузки на PS5, XBOX Series, Switch 2 и ПК.

Теперь игроки могут исследовать мир Dave the Diver, посетив шесть экспозиций, наполненных морскими обитателями. Также добавлены новые декорации для аквариума. Наконец, игроки могут создать суши-бар внутри музея.