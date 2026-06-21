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Two Point Museum 04.03.2025
Стратегия, Симулятор, Менеджер, Строительство, Песочница
6.8 28 оценок

В Two Point Museum стартовала коллаборация с Dave the Diver

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SEGA и MINTROCKET заключили партнёрское соглашение в рамках проекта Two Point Museum. В этой игре-симуляторе музея очень скоро появится контент, связанный с Dave the Diver.

Это сотрудничество является частью бесплатного обновления 10.0 для Two Point Museum, которое уже доступно для загрузки на PS5, XBOX Series, Switch 2 и ПК.

Теперь игроки могут исследовать мир Dave the Diver, посетив шесть экспозиций, наполненных морскими обитателями. Также добавлены новые декорации для аквариума. Наконец, игроки могут создать суши-бар внутри музея.

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