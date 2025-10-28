Звери против экспонатов - SEGA анонсировала дополнение Zooseum для Two Point Museum

SEGA и Two Point Studios представили новое дополнение Zooseum для комедийного симулятора Two Point Museum. Дата выхода пока не объявлена, но первые подробности уже известны.

В свежем DLC игроки смогут открыть уникальный музей, посвящённый чудесам дикой природы. Здесь вместо привычных экспонатов появятся живые обитатели — от экзотических птиц до редких зверей. Задача игроков — спасать, лечить и выращивать животных, создавая баланс между заботой о природе и успехом музея.

Авторы обещают новые игровые механики, неожиданные события и массу юмора в духе серии Two Point. Подробности о дате релиза и контенте разработчики пообещали раскрыть позже.

Two Point Museum уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а релиз для Switch 2 запланирован на 28 октября.