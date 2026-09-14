Боссы Electronic Arts открыто хамили разработчикам TY the Tasmanian Tiger и отказывались даже запоминать их имена

Ветеран игровой индустрии и сооснователь студии Krome Studios Джон Пассфилд поделился подробностями многолетнего и крайне непростого сотрудничества с издательством Electronic Arts. История взаимоотношений началась еще в начале 1990-х годов с откровенного унижения, когда молодая австралийская команда привезла на показ в местный офис компании свои ранние наработки, включая аркаду Halloween Harry и квест Flight of the Amazon Queen. Высокопоставленный представитель руководства вошел в переговорную комнату с неприкрытым пренебрежением и с порога заявил разработчикам, чтобы те даже не пытались называть свои имена, ведь он их все равно не запомнит. Менеджер безапелляционно объявил, что двухмерным аркадам не место на персональных компьютерах, а для коммерческого успеха квеста австралийцы обязаны быть в 100 раз лучше лидеров жанра из LucasArts, после чего обругал визуальный ряд и просто покинул комнату.

Спустя годы ситуация приняла неожиданный оборот, когда авторы уже в рамках студии Krome Studios подготовили концепт трехмерного платформера TY the Tasmanian Tiger. Наученные горьким опытом разработчики вложили около 1 млн австралийских долларов собственных средств в создание качественного рабочего прототипа, чтобы сохранить творческую независимость. Игра привлекла внимание американского руководства программы EA Partners, и издатель подписал контракт на распространение проекта. В результате австралийскому подразделению корпорации пришлось вести дела с теми самыми авторами, которых они ранее цинично выставили за дверь.

Даже после подписания соглашения местный офис компании попытался втайне перекроить проект. Представители австралийского филиала наняли стороннего художника с задачей полностью перерисовать главного героя, намереваясь превратить тасманийского тигра Тая в совершенно другого персонажа. Создатели вовремя узнали о закулисной инициативе издателя и жестко пресекли попытки изменить внешность протагониста, отстояв его оригинальный австралийский образ с бумерангами и оранжевыми шортами.

В этот же период внутри корпорации развернулась настоящая битва за выживание, поскольку издательство одновременно курировало производство 6 трехмерных платформеров от внутренних и внешних команд. По словам Пассфилда, 5 конкурирующих проектов поочередно отправились под нож из-за бесконечного вмешательства надзорных комитетов и размытия авторского видения. Пока чужие игры тонули в бесконечных согласованиях с продюсерами и срывали дедлайны, проект команды Krome Studios двигался вперед благодаря тому, что авторы полностью владели правами на интеллектуальную собственность и держали производственный процесс в железном кулаке.

Серьезное давление на команду исходило и со стороны американского офиса Electronic Arts, продюсеры которого требовали подогнать игру под стереотипные вкусы публики из США. На фоне колоссальной популярности натуралиста Стива Ирвина за океаном издатели буквально заставляли авторов наполнять уровни штампами в стиле передачи "Охотник за крокодилами", требуя гигантских речных крабов и нарочито карикатурных повадок фауны. Сами разработчики при этом организовывали экспедиции в дождевые леса и национальные парки Голубых гор, чтобы перенести в игру подлинные оттенки эвкалиптов и цвет неба, однако ради требований заказчика им все же пришлось насытить проект узнаваемым экзотическим колоритом.

Грамотное отстаивание ключевых элементов и вынужденные компромиссы позволили приключениям тигра Тая избежать судьбы отмененных платформеров компании. Вышедшая осенью 2002 года игра стала международным коммерческим хитом на приставках PlayStation 2, Xbox и GameCube, разошлась тиражом свыше 2 млн экземпляров и положила начало долгоиграющей серии.