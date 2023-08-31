TY the Tasmanian Tiger 4: Bush Rescue Returns выйдет уже 26 сентября ©

Чудесным образом воскрешенный платформер TY the Tasmanian Tiger 4: Bush Rescue Returns выйдет на Switch (через Nintendo eShop) 26 сентября, сообщил разработчик Krome Studios. Цена игры составит 20 долларов, однако пользователи, оформившие предварительный заказ, смогут урвать новинку за 15 баксов.

Мы очень рады предложить расширенное издание TY the Tasmanian Tiger 4: Bush Rescue Returns с множеством новых функций и ностальгическим игровым процессом, — заявил генеральный директор Krome Studios Роберт Уолш в пресс-релизе. — Нам очень приятно, что фанаты увидят другую сторону TY, поскольку они полностью погрузятся в его мир и испытают его фирменные платформерные приключения теперь и на Nintendo Switch.

Bush Rescue Returns — это расширенное издание 2D-платформера с боковой прокруткой, который дебютировал на PC в 2013 году. Переиздание получило полную английскую озвучку, вдвое больше музыки, обновленные анимированные ролики и улучшенную производительность.