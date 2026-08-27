Тактический танковый шутер Tyr выйдет в ранний доступ 2 сентября 2026 года

Команда разработчиков из независимой студии Stoke Games официально объявила дату выхода своего сессионного танкового экшена Tyr в ранний доступ Steam. Проект станет доступен 2 сентября 2026 года, а перед полноценным запуском авторы открыли финальный этап открытого тестирования, который продлится с 27 августа по 1 сентября 2026 года. Подать заявку на участие может любой желающий прямо со страницы игры в цифровом сервисе Valve, причем доступ к клиенту выдается мгновенно без длительного ожидания в очереди. Игроки, успевшие опробовать шутер до завершения тестов, навсегда закрепят за своим профилем эксклюзивный внутриигровой титул Alpha.

После завершения плейтеста 1 сентября серверы проекта уйдут в офлайн более чем на 24 часа для технической подготовки и миграции базы данных, что временно заблокирует даже создание пользовательских матчей. При этом разработчики пообещали сохранить весь накопленный аудиторией прогресс, поэтому сброса прокачки техники при старте раннего доступа не произойдет. Сама фаза раннего доступа рассчитана примерно на 12 месяцев, в течение которых авторы намерены постепенно расширять список боевых машин, вводить новые локации и полировать баланс на основе отзывов сообщества.

Tyr распространяется по условно-бесплатной модели с упором исключительно на косметические микротранзакции без продажи бустеров или блокировки танков за реальные деньги. Однако на старте раннего доступа приобрести внутриигровое золото напрямую не выйдет, так как единственным способом его покупки станет приобретение временного набора основателя за 14.99 долларов. В состав комплекта вошли 3000 золотых монет номинальной стоимостью 30 долларов, эксклюзивный титул и золотой талисман, при этом создатели предупредили, что бандл уберут из продажи после завершения раннего доступа.

Вместе с анонсом даты релиза авторы выпустили крупный патч, который перевел из закрытой тестовой программы в основной ростер скоростной средний танк Ranger, умеющий устанавливать трамплины на поле боя. Боевая машина получила отдельную озвучку, облик Ollie в стилистике скейтборда и 3 уникальных модуля. Компонент Redirector Gear увеличивает скорость поворота корпуса на 10% с удвоением эффекта во время перезарядки, модуль Overflow Shunt повышает урон на 1% за каждые 10 единиц накопленной энергии, а улучшение Cascade Gate при использовании умения с запасом энергии выше 50 единиц ускоряет ее генерацию из всех источников на 35% в течение 15 секунд.

Свежее обновление также добавило контекстное колесо отметок, активируемое удержанием клавиши T для оперативной передачи команд союзникам, запроса помощи или предупреждения об опасности. Поскольку боевые машины из тестовой категории еще не получили финального озвучивания, временные реплики для их командных сигналов записал сам представитель студии Stoke Games Джоуи. Вдобавок в игре появилась система наградных медалей за индивидуальное мастерство, которые отображаются на экране техники при достижении высоких боевых показателей вроде 7500 единиц нанесенного урона за матч.

В рамках технической части патча разработчики оптимизировали нагрузку на систему при взгляде сквозь густые кусты и исправили баг с невидимой геометрией укрытий, из-за которого снаряды преждевременно детонировали о невидимые хитбоксы скал. Параллельно с этим команда запустила специальный каталог сообщества на сайте PlayTyr.com и открыла регистрацию на следующий ежемесячный турнир с реальным призовым фондом в 2500 долларов, запланированный на 19 сентября 2026 года.