Состоялся анонс живописной метроидвании Tyto и запуск бесплатной демоверсии в Steam

Студия Dreamjob Games официально представила свой проект — атмосферный двухмерный экшен-платформер с элементами метроидвании Tyto. В честь анонса разработчик опубликовал первый официальный геймплейный трейлер, демонстрирующий полеты и сражения в кронах деревьев. Главным событием для фанатов инди-игр стал одновременный выпуск бесплатной демонстрационной версии, которая прямо сейчас доступна для загрузки на ПК в рамках подготовки к осеннему фестивалю.

Сюжетная линия игры знакомит пользователей с трогательной историей Яли — крошечного потерявшегося совенка, который остался один в бескрайнем и полном опасностей диком лесу. Малыша находят и спасают отважные лесные мыши, которые принимают его в ряды своего подпольного сопротивления. Теперь главному герою предстоит использовать свое уникальное врожденное преимущество — силу полета — ради освобождения лесного народа от жестокой тирании кровожадных стервятников и поиска своей семьи.

Ключевой геймплейной особенностью новинки стала уникальная физика перемещения персонажа, завязанная на свободном планировании и динамичных воздушных потоках. В отличие от классических платформеров, игрокам придется комбинировать взмахи крыльев и скольжение по воздуху для преодоления смертоносных шипов, поиска секретных троп и уклонения от атак хищников. Исследование запутанного мира разделено на несколько масштабных и проработанных регионов, включая уютную совиную деревню, тайный подземный город грызунов и заброшенный древний Храм Ветра.

Проект создается силами всего одного автора на протяжении трех лет, а главной гордостью разработчика выступает полностью ручная прорисовка всех фонов и персонажей. Визуальное великолепие дополняется меланхоличным авторским саундтреком, который подчеркивает одиночество и хрупкость маленького героя перед лицом огромного враждебного мира. Сейчас игра Tyto в Steam заявлена как эксклюзив для Windows, Linux и macOS, а точную дату релиза финальной версии 1.0 создатель пообещал раскрыть в рамках грядущих контентных отчетов.