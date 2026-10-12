Steam неожиданно взорвал забытый ретро-экшен UBERMOSH:OMEGA - игра собрала почти 175 тысяч игроков, и всё из-за карточек

Вторые выходные октября подошли к концу. Свежих громких релизов, достойных внимания геймеров, в эти дни не выходило, поэтому они решили неожиданно вспомнить про ретро-серию экшенов от Уолтера Мачадо UBERMOSH. Последняя часть этой франшизы, UBERMOSH:OMEGA, привлекла почти 200 тысяч игроков, и это спустя годы после релиза в цифровом магазине Steam.

По данным аналитического сервиса SteamDB, проект зафиксировал невероятный для своего масштаба пиковый онлайн — 174 886 одновременных пользователей. Для нишевого изометрического экшена. На протяжении многих лет суточный онлайн игры составлял всего от 20 до 30 человек...

Однако, как быстро выяснилось, за грандиозным рекордом стоит не внезапный интерес живой аудитории, а массовая активность автоматизированных бот-ферм. Для игры наконец-то активировали систему коллекционных карточек Steam.

Поскольку проект продается по сверхнизкой цене всего $0,99, а на недавних скидках ценник опускался до $0,49, не говоря о копеечной региональной стоимости в ряде валют, покупка игры с последующим выпадением карточек превратилась в фарм реальных денег. Стоимость набора карточек на Торговой площадке легко перекрывает затраты на саму покупку. В результате тысячи бот-сетей одновременно запустили тайтл для «выбивания» предметов инвентаря, искусственно вытолкнув ретро-боевик в число самых популярных игр магазина Valve.

Подобные всплески активности регулярно происходят в Steam, когда авторы бюджетных инди-игр добавляют карточки спустя долгое время после релиза. При этом оригинальная UBERMOSH:OMEGA сама по себе обладает теплой репутацией среди реальных фанатов жанра: проект Уолтера Мачадо удерживает более 83% положительных отзывов.