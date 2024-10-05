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UberSoldier 18.11.2005
Экшен, Шутер, От первого лица
7.9 105 оценок

Шутер UberSoldier получил обновление в Steam - в игру была добавлена полная русская локализация

Lunersun
Новости

Старенький шутер UberSoldier (также известный как «Восточный фронт: Неизвестная война») получил в Steam небольшое обновление. В игру было добавлено несколько новых локализаций, включая русскую версию. Помимо русского, игра обзавелась немецкой, французской, польской и чешской версиями. Причём за последнюю разработчики отдельно поблагодарили некоего Drroman.

Правда, есть один нюанс: чтобы избежать технических проблем, игрокам советуют полностью удалить игру и установить её заново.

А для тех, кто подзабыл, о чём вообще UberSoldier, освежим память. Действие игры разворачивается во времена Второй мировой войны, но при этом игроков ждёт альтернативная история. Завязка тут такова: в секретных лабораториях Третьего Рейха учёные не просто изобретают новое оружие, а находят способ воскрешать погибших солдат, наделяя их сверхспособностями. Эти практически неуязвимые, бесстрашные монстры готовы воплотить в жизнь самые безумные мечты Гитлера о мировом господстве.

Казалось бы, против такой силы нет шансов. Но тут в игру вступает наш герой — один из этих реанимированных супербойцов, который решает встать на сторону добра и присоединиться к антифашистскому движению. И вот теперь, зная все секреты нацистской машины изнутри, он готов положить конец этому безумию.

69
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
MNM 1985

Дождались )))

30
_Exsus_

Здесь больше подходит этот мем.
https://youtu.be/TuTgFU3HzMI

1
oleg21412

за кота лайк😄👍

2
Shigofumi

Странно но почему то я пропустил эту игру ! Надо будет пройти .

17
punck

Еще вторая есть Восточный фронт: Крах Анненербе

5
hpi

Даже не пробуй. Она на момент выхода морально устарелой была

2
Shigofumi hpi

Если бы я играл в графику не перепроходил по сто раз bg1-2 freelancer и ещё кучу старой годноты =)

2
SergeK69

Чёта я не понял - русская локализация для игры российского разработчика? Да и была там локализация, играл ещё тогда, до сих пор диски где-то в шкафу валяются.

5
Lunersun

В Steam такое частенько бывает, перевыпускают старую игру, а перевода на русский там нет, хотя сама игра имела перевод ещё на момент выхода.

7
МОНАМАХ Lunersun

С homeworld если не ошибаюсь такое же было

0
MyLiTTLePaNDa

У старых игр не редко было так, что в каждой стране был свой издатель. Игры ведь на дисках продавались ,и уже этому издателю принадлежала локализация игры в данной стране.

4
cthulhu42

Издавал в стиме западный издатель вот и языка не было. Хорошо что добавили.

0
cthulhu42

Как раз на кошельке есть 40 руб. Купил))) А то почему то только вторая часть была. Или я слепой.

Арт зачетный был)))

5
Леший3

ого😀😍😍😍😍😍😍

1
Sider999

Кривовастый, но в целом шутерок потянет.

Не знал что в стиме он есть.

3
Real Slim Shady

Интересная расцветка

3
Kenn1y

Забавная была игра, вроде в ней гг мог от взрывной волны упасть.

2
Леший3

а от взрывной волны не падают? или что? 😀 не понял чет

-2
Exies27

Игра легенда!

2
Brock Samson

без перевода от Фаргус не нужна

1
cthulhu42

А был перевод Фаргус?))) Игра сразу с переводом же выходила.

1
Чукча в чуме

Неожиданно, но заныкал...

1
Emperor77

Обе части - лучшие российские шутеры до выхода Атомик Херт. Ядреная смесь Вольфенштейна и КоД. Прошел с великим удовольствием, в своё время.

1
Леший3

атомик харт дерьмо полное😀💩💩💩

-1
Андрей Базымов

Старая хорошая игра. А на вторую часть добавят ?

1
Navigor506

Насколько помню у игры есть продолжение. Но в Стиме его нема. Я бы взял для коллекции.

0
Истинный_Пророк

https://store.steampowered.com/app/2905090/?snr=1_5_9__205

https://store.steampowered.com/app/281410/?snr=1_5_9__205

0
BurlyPerdix

Проходил обе части 2 года назад. Для любителей с арых игр или просто ностальгирующих, как я, самое то.

0