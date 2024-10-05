Шутер UberSoldier получил обновление в Steam - в игру была добавлена полная русская локализация

Старенький шутер UberSoldier (также известный как «Восточный фронт: Неизвестная война») получил в Steam небольшое обновление. В игру было добавлено несколько новых локализаций, включая русскую версию. Помимо русского, игра обзавелась немецкой, французской, польской и чешской версиями. Причём за последнюю разработчики отдельно поблагодарили некоего Drroman.
Правда, есть один нюанс: чтобы избежать технических проблем, игрокам советуют полностью удалить игру и установить её заново.
А для тех, кто подзабыл, о чём вообще UberSoldier, освежим память. Действие игры разворачивается во времена Второй мировой войны, но при этом игроков ждёт альтернативная история. Завязка тут такова: в секретных лабораториях Третьего Рейха учёные не просто изобретают новое оружие, а находят способ воскрешать погибших солдат, наделяя их сверхспособностями. Эти практически неуязвимые, бесстрашные монстры готовы воплотить в жизнь самые безумные мечты Гитлера о мировом господстве.
Казалось бы, против такой силы нет шансов. Но тут в игру вступает наш герой — один из этих реанимированных супербойцов, который решает встать на сторону добра и присоединиться к антифашистскому движению. И вот теперь, зная все секреты нацистской машины изнутри, он готов положить конец этому безумию.
Дождались )))
Здесь больше подходит этот мем.
https://youtu.be/TuTgFU3HzMI
за кота лайк😄👍
Странно но почему то я пропустил эту игру ! Надо будет пройти .
Еще вторая есть Восточный фронт: Крах Анненербе
Даже не пробуй. Она на момент выхода морально устарелой была
Если бы я играл в графику не перепроходил по сто раз bg1-2 freelancer и ещё кучу старой годноты =)
Чёта я не понял - русская локализация для игры российского разработчика? Да и была там локализация, играл ещё тогда, до сих пор диски где-то в шкафу валяются.
В Steam такое частенько бывает, перевыпускают старую игру, а перевода на русский там нет, хотя сама игра имела перевод ещё на момент выхода.
С homeworld если не ошибаюсь такое же было
У старых игр не редко было так, что в каждой стране был свой издатель. Игры ведь на дисках продавались ,и уже этому издателю принадлежала локализация игры в данной стране.
Издавал в стиме западный издатель вот и языка не было. Хорошо что добавили.
Как раз на кошельке есть 40 руб. Купил))) А то почему то только вторая часть была. Или я слепой.
Арт зачетный был)))
ого😀😍😍😍😍😍😍
Кривовастый, но в целом шутерок потянет.
Не знал что в стиме он есть.
Интересная расцветка
Забавная была игра, вроде в ней гг мог от взрывной волны упасть.
а от взрывной волны не падают? или что? 😀 не понял чет
Игра легенда!
без перевода от Фаргус не нужна
А был перевод Фаргус?))) Игра сразу с переводом же выходила.
Неожиданно, но заныкал...
Обе части - лучшие российские шутеры до выхода Атомик Херт. Ядреная смесь Вольфенштейна и КоД. Прошел с великим удовольствием, в своё время.
атомик харт дерьмо полное😀💩💩💩
Старая хорошая игра. А на вторую часть добавят ?
Насколько помню у игры есть продолжение. Но в Стиме его нема. Я бы взял для коллекции.
https://store.steampowered.com/app/2905090/?snr=1_5_9__205
https://store.steampowered.com/app/281410/?snr=1_5_9__205
Проходил обе части 2 года назад. Для любителей с арых игр или просто ностальгирующих, как я, самое то.