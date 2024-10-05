Шутер UberSoldier получил обновление в Steam - в игру была добавлена полная русская локализация

Старенький шутер UberSoldier (также известный как «Восточный фронт: Неизвестная война») получил в Steam небольшое обновление. В игру было добавлено несколько новых локализаций, включая русскую версию. Помимо русского, игра обзавелась немецкой, французской, польской и чешской версиями. Причём за последнюю разработчики отдельно поблагодарили некоего Drroman.

Правда, есть один нюанс: чтобы избежать технических проблем, игрокам советуют полностью удалить игру и установить её заново.

А для тех, кто подзабыл, о чём вообще UberSoldier, освежим память. Действие игры разворачивается во времена Второй мировой войны, но при этом игроков ждёт альтернативная история. Завязка тут такова: в секретных лабораториях Третьего Рейха учёные не просто изобретают новое оружие, а находят способ воскрешать погибших солдат, наделяя их сверхспособностями. Эти практически неуязвимые, бесстрашные монстры готовы воплотить в жизнь самые безумные мечты Гитлера о мировом господстве.

Казалось бы, против такой силы нет шансов. Но тут в игру вступает наш герой — один из этих реанимированных супербойцов, который решает встать на сторону добра и присоединиться к антифашистскому движению. И вот теперь, зная все секреты нацистской машины изнутри, он готов положить конец этому безумию.