Симулятор подводной лодки под названием Uboat совсем скоро покинет ранний доступ

Польская студия Deep Water наконец объявила официальную дату релиза своего долгожданного военного симулятора под названием UBOAT. После пяти лет нахождения в раннем доступе с апреля 2019 года, игра наконец готова к выходу полностью готовой версии. Команда разработчиков выразила благодарность всем игрокам, которые принимали участие в развитии и улучшении игры своими отзывами и поддержкой.

UBOAT позволяет игрокам погрузиться в атмосферу подводной войны времен Второй мировой войны, где они смогут управлять немецкой подводной лодкой и прочувствовать жизнь экипажа. Игра основана на механике микроменеджмента и выживания в открытом мире, где каждое решение и действие игрока имеет последствия.

UBOAT получила очень положительные отзывы на платформе Steam, с рекомендацией 87% покупателей. Интересующиеся могут приобрести игру за 1100 рублей. Интересно отметить, что игра окупилась всего за час после официального релиза.