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UFL TBA
Симулятор, Мультиплеер, Спорт, Футбол, Условно-бесплатная
4.5 17 оценок

Авторы футбольного симулятора UFL приглашают на закрытый бета-тест игры для консолей

Gutsz
Новости

Амбициозный конкурент популярной игровой серии FIFA, теперь уже известной под брендом EA Sports FC, переходит на новый важный этап разработки. Разработчики UFL объявили о проведении закрытого бета-тестирования игры на консолях. Зарегистрироваться на тестирование ранней версии проекта может любой желающий, однако количество мест ограничено.

Как сообщает независимая студия Strikerz Inc, разработка UFL продвигается успешно и согласно планам команды. Впереди их ждет еще много работы по оптимизации проекта и балансировке игровых систем, но прямо сейчас им нужны заинтересованные пользователи, которые смогли бы опробовать версию футбольного симулятора на консолях. Разработчики принимают заявки на тестирование версии UFL для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Судя по всему, игроки получат доступ к очень ранней версии игры. Среди главных требований к участию указан запрет на публикацию скриншотов или геймплея, при этом разработчики открыты к отзывам игроков и пожеланиям.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
211186

Подал заявку!

2
МОНАМАХ

Если одобрят, напиши что там за фут сим

0
211186 МОНАМАХ

Отпишусь конеш

0
real19911

ну зайдет тем людям кому наплевать на анимации игроков, также тому кто не видит разницы, фифа 08 или фифа 23. Efootball 2024 и этот UFL, стоит только глянуть на ноги когда футболисты отдают пас, или наносят удар, как в такое можно играть

1
ImmaculateFaruq

Для меня конкретно последний адекватный футсим закончился на PES 2021 Update. Он ещё более менее хорош, с патчами на улучшенный геймплей, обновлённые составы и геймфейсы и по сей день играбелен. А я так ждал выхода eFootball 2022. В первые часы выхода поставил на скачку, и так был удивлён, только негативно.

Так же и в FIFA 22 поигрывал, i'ts okay.

Наверно более менее из последних фифок это 23 часть

Конечно никаких ожиданий по поводу ufl и нет, что выйдет то и выйдет. Больше даже как-то интересно, что там 2K делают, вроде какой то футбол по лего, вот это интересно хд

0