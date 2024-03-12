Авторы футбольного симулятора UFL приглашают на закрытый бета-тест игры для консолей

Амбициозный конкурент популярной игровой серии FIFA, теперь уже известной под брендом EA Sports FC, переходит на новый важный этап разработки. Разработчики UFL объявили о проведении закрытого бета-тестирования игры на консолях. Зарегистрироваться на тестирование ранней версии проекта может любой желающий, однако количество мест ограничено.
Как сообщает независимая студия Strikerz Inc, разработка UFL продвигается успешно и согласно планам команды. Впереди их ждет еще много работы по оптимизации проекта и балансировке игровых систем, но прямо сейчас им нужны заинтересованные пользователи, которые смогли бы опробовать версию футбольного симулятора на консолях. Разработчики принимают заявки на тестирование версии UFL для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Судя по всему, игроки получат доступ к очень ранней версии игры. Среди главных требований к участию указан запрет на публикацию скриншотов или геймплея, при этом разработчики открыты к отзывам игроков и пожеланиям.
Подал заявку!
Если одобрят, напиши что там за фут сим
Отпишусь конеш
ну зайдет тем людям кому наплевать на анимации игроков, также тому кто не видит разницы, фифа 08 или фифа 23. Efootball 2024 и этот UFL, стоит только глянуть на ноги когда футболисты отдают пас, или наносят удар, как в такое можно играть
Для меня конкретно последний адекватный футсим закончился на PES 2021 Update. Он ещё более менее хорош, с патчами на улучшенный геймплей, обновлённые составы и геймфейсы и по сей день играбелен. А я так ждал выхода eFootball 2022. В первые часы выхода поставил на скачку, и так был удивлён, только негативно.
Так же и в FIFA 22 поигрывал, i'ts okay.
Наверно более менее из последних фифок это 23 часть
Конечно никаких ожиданий по поводу ufl и нет, что выйдет то и выйдет. Больше даже как-то интересно, что там 2K делают, вроде какой то футбол по лего, вот это интересно хд