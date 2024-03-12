Авторы футбольного симулятора UFL приглашают на закрытый бета-тест игры для консолей

Амбициозный конкурент популярной игровой серии FIFA, теперь уже известной под брендом EA Sports FC, переходит на новый важный этап разработки. Разработчики UFL объявили о проведении закрытого бета-тестирования игры на консолях. Зарегистрироваться на тестирование ранней версии проекта может любой желающий, однако количество мест ограничено.

Как сообщает независимая студия Strikerz Inc, разработка UFL продвигается успешно и согласно планам команды. Впереди их ждет еще много работы по оптимизации проекта и балансировке игровых систем, но прямо сейчас им нужны заинтересованные пользователи, которые смогли бы опробовать версию футбольного симулятора на консолях. Разработчики принимают заявки на тестирование версии UFL для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Судя по всему, игроки получат доступ к очень ранней версии игры. Среди главных требований к участию указан запрет на публикацию скриншотов или геймплея, при этом разработчики открыты к отзывам игроков и пожеланиям.