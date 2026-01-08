Джей-Джей Окоча появился в бесплатной UFL

Бесплатная футбольная игра UFL получила нового легендарного игрока. В рамках Africa Team Pass с 8 января в игру добавлен нигерийский полузащитник Джей-Джей Окоча, известный своей невероятной техникой, дриблингом и креативностью на поле.

Игроки теперь могут опробовать уникальный стиль Окоча в матчах и оценить его мастерство в действии.

Africa Team Pass, судя по всему, является частью стратегии разработчиков по расширению контента с игроками и командами, представляющими африканский континент, что делает UFL более разнообразной и аутентичной футбольной платформой.