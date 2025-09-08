Футбольный симулятор UFL выйдет на ПК в конце года - Strikerz назвала окно релиза

Разработчики из Strikerz и издатель XTEN Limited объявили примерное время выхода футбольного симулятора UFL на ПК. По словам генерального директора Евгения Нашилова, релиз намечен на ноябрь или декабрь 2025 года, однако точная дата пока не определена.

«Скорее всего, запуск состоится в ноябре, но я не хочу быть слишком конкретным, потому что игра ещё готовится. Мы работаем над финальной стадией», — отметил Нашилов.

Ранее в этом году прошли технические тесты ПК-версии, которые команда оценила как успешные. Тем не менее, разработчики продолжают устранять некоторые технические нюансы, чтобы к релизу проект был в должном состоянии.

Одним из ограничений релиза станет отсутствие кроссплея между ПК и консолями. Нашилов объяснил, что решение связано с позицией студии, озвученной ранее, однако полностью исключать возможность внедрения функции в будущем команда не собирается: «Если база игроков на ПК будет достаточно большой и это станет необходимым для удобства матчмейкинга, мы сможем реализовать кроссплей».

Подробности о релизе на ПК разработчики обещают раскрыть ближе к выходу игры.