Игроки UFL отреагировали на новый трейлер с Криштиану Роналду просьбами улучшить саму игру и выпустить ПК-версию

Появился новый трейлер UFL с Криштиану Роналду в главной роли. Сам ролик посвятили Team Pass — специальному пропуску, который позволит добавить знаменитого футболиста в свою команду. Создатели решили обыграть карьерный путь Роналду и показали его в форме разных клубов, где он успел поиграть.

Правда, игроков в комментариях больше волновало не само появление звёздного футболиста, а текущие проблемы UFL. Многие просят выпустить версию для компьютеров, добавить больше настоящих клубов и брендов, поработать над анимациями и даже ввести систему погоды.

Напомним, что UFL вышла в декабре и доступна бесплатно на PS5 и Xbox Series S/X.