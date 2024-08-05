Опубликовано детальное сравнение бета-версии UFL на PlayStation 5 и Xbox Series S/X

YouTube-канал ElAnalistaDeBits решил сравнить вторую бету футбольного симулятора UFL на PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

На PS5 и Xbox Series X игра выдает картинку в 2160p при 60 кадрах в секунду. Xbox Series S держит ту же частоту кадров, но разрешение пониже — 1440p. Самой быстрой по загрузкам оказалась PS5 — всего 23 секунды. Xbox Series S и X немного отстают: 28 и 33 секунды соответственно.

Правда, без проблем не обошлось. На всех платформах иногда проседает частота кадров. Чаще всего это происходит в заставках, а вот во время игры такое случается реже. Если говорить о графике, то разница между версиями не бросается в глаза. Хотя, если приглядеться, видно, что PS5 и Xbox Series X чуть-чуть обгоняют Xbox Series S по детализации.

UFL выйдет как условно-бесплатная игра, и, похоже, метит в конкуренты eFootball и EA Sports FC 24. Релиз намечен на этот год, так что ждать осталось недолго.