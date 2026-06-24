Студия Strikerz сократит более половины штата из-за низких показателей футбольного симулятора UFL

Разработчики футбольного симулятора UFL из студии Strikerz готовятся уволить более половины сотрудников. Массовые сокращения связаны с падением ключевых показателей игры на консолях и внутренними проблемами в управлении проектом.

Согласно информации от осведомленных источников, штат компании сократится с 450 до 200 человек. В настоящее время сотрудники ведут переговоры с отделом кадров, и точные списки увольняемых будут сформированы в ближайшие дни. Стоит отметить, что данные меры касаются преимущественно консольной версии проекта, за которую отвечает Strikerz. Мобильным вариантом игры занимается независимая студия Press Fire Games, и эти изменения ее не коснутся.

Трудности у проекта начались примерно через 6 месяцев после официального релиза на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, который состоялся в декабре 2024 года. Несмотря на то, что на старте футбольный симулятор показал удовлетворительные результаты, со временем пользовательская активность начала снижаться. Попытки удержать аудиторию консольной версии с помощью различных внутриигровых активностей не увенчались успехом, что привело к потере некоторых партнеров.

В конце 2023 года студия привлекла крупное финансирование в размере 40 млн долларов от пула инвесторов, в число которых входил известный футболист Криштиану Роналду. По заявлениям источников, соглашение со спортсменом представляло собой краткосрочный партнерский контракт, аналогичный тем, что заключает компания Electronic Arts с профессиональными футбольными клубами. К настоящему моменту срок действия этого договора уже истек.

Ситуацию усугубили внутренние организационные проблемы. В студии наблюдались серьезные сложности в коммуникации между подразделениями. В качестве примера приводится использование различных систем управления задачами разными отделами, что негативно влияло на общую скорость разработки и процесс выпуска обновлений для UFL.

Финальным фактором послужила неудача в переговорах с Международной федерацией футбола. Разработчики планировали организовать в игре масштабное мероприятие, приуроченное к чемпионату мира по футболу 2026 года. Команда подготовила значительный объем тематического контента, однако подписать соглашение с федерацией так и не удалось, и все наработки не были использованы. После проведения внутреннего аудита представителями Press Fire Games из студии уволили нескольких руководителей высшего звена и инициировали реструктуризацию, в рамках которой увольняют рядовых сотрудников.