50 игр в одном флаконе: UFO 50 от создателей Spelunky и Downwell выйдет в сентябре

Коллекция из 50 игр UFO 50, созданная совместными усилиями именитых инди-разработчиков, наконец-то обрела дату релиза. На презентации Day of the Devs в рамках Summer Game Fest было объявлено, что этот уникальный проект увидит свет 18 сентября.

UFO 50 — это своеобразная ретро-одиссея по истории видеоигр, вобравшая в себя широкий спектр жанров и художественных стилей. Над созданием коллекции трудились такие выдающиеся разработчики, как Дерек Ю, подаривший миру Spelunky, и Оджиро Фумото, создатель хитового платформера Downwell.

Изначально релиз UFO 50 планировался ещё на 2018 год, но, как это часто бывает с амбициозными инди-проектами, разработка затянулась. Однако, судя по всему, дополнительное время пошло игре только на пользу, позволив авторам довести своё детище до ума и наполнить его разнообразным контентом.

От миниатюрных аркадных зарисовок до полномасштабных приключений в открытом мире и глубоких ролевых систем — UFO 50 предлагает настоящий калейдоскоп игровых впечатлений, объединённых очаровательной ретро-эстетикой. Кроме того, некоторые из представленных игр будут поддерживать локальный и онлайновый мультиплеер, позволяя устроить настоящую ретро-вечеринку в духе 80-х.