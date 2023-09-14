Мрачная сказка Ugly вышла на ПК и Xbox One

Graffiti Games и разработчик Team Ugly сообщили, что Ugly, запутанный однопользовательский платформер-головоломка, теперь доступен на ПК d Steam и Epic Games Store, а также на Xbox One. Игра также выйдет на Nintendo Switch 18 сентября. Уникальная зеркальная механика Ugly, действие которой происходит в темном сказочном мире, позволяет игрокам прыгать в свои призрачные отражения и выходить из них, чтобы решать умопомрачительные головоломки.
Злой мир Ugly не такой, каким может показаться – все может стать ужасным. Используйте логику и навыки, чтобы выжить в этом опасном путешествии, полном мрачных тайн и грозных боссов, с которыми вам предстоит сразиться. Столкнитесь с навязчивыми воспоминаниями о прошлом, мастерски собирая воедино душераздирающую историю и обнаруживая скрытые истины и печальные переживания, скрывающиеся в тени.