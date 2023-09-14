Мрачная сказка Ugly вышла на ПК и Xbox One

В этой безумной сказке, полной мрака и ужаса, ничто не является тем, чем кажется на первый взгляд. Вы оказываетесь в глубинах больного сознания аристократа, где вам придётся преодолевать сложные головоломки и сражаться с гигантскими врагами.

Вы обладаете уникальной способностью, которая позволяет вам создавать своё зеркальное отражение и переключаться между ним и своим настоящим телом для решения загадок и продвижения по запутанному миру, наполненному тайнами и трагедиями. Чтобы выжить в этом опасном путешествии, вам понадобятся не только логика, но и ловкость.