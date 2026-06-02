Бой продолжается: Для тактической игры "Гостомельские богатыри" анонсировали бесплатное дополнение

Отечественная студия «Играющие Кошки» (Cats Who Play) порадовала фанатов военно-тактических стратегий крупным анонсом. Разработчики представили дополнение «Гостомельские богатыри - Неоконченное сражение», которое существенно расширит геймплейные возможности оригинальной игры и подарит ей новую жизнь.

Создатели признались, что на разработку DLC их вдохновили сами игроки. После релиза базовой версии многие просили дать возможность продолжить боевой путь своей армии и развивать её даже после того, как финальные титры сюжетной кампании уже позади.

Что принесет дополнение «Неоконченное сражение»:

Новый режим «Сражения»: Это серия из тактических миссий против искусственного интеллекта, которые развернутся на восьми картах (включая две абсолютно новые локации). Разработчики подчёркивают, что здесь не будет жестких рамок сюжета — игроков ждет «чистая дистиллированная тактика».

Уникальная система «Резерва»: Теперь вы сможете сохранять свои закаленные в боях отряды между миссиями, прокачивать их характеристики, выдавать награды и отправлять в следующие схватки.

Импорт ветеранов: Самое приятное в новый режим можно будет без проблем перенести свою любимую армию из оригинальной сюжетной кампании, сохранив всех прокачанных юнитов.

Испытание для хардкорщиков: На высоких уровнях сложности игра превратится в суровое испытание. Вам придется рассчитывать исключительно на те силы, что уже есть на карте — никаких бесконечных подкреплений из тыла.

Дополнение «Неоконченное сражение» запланировано к выходу на третий квартал 2026 года.