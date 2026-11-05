В Steam состоялся релиз классической серии ролевых игр Ultima от Electronic Arts

На цифровой площадке Steam состоялся масштабный релиз культовых ролевых игр серии Ultima. Издательство Electronic Arts выпустило в магазине Valve почти всю историческую линейку от студии Origin Systems, включающую номерные выпуски и ответвления линейки Underworld.

В каталог сервиса одновременно добавили девять номерных частей саги. Пользователям стали доступны Ultima 1: The First Age of Darkness, Ultima 2: The Revenge of the Enchantress, Ultima 3: Exodus, Ultima 4: Quest of the Avatar, Ultima 5: Warriors of Destiny и Ultima 6: The False Prophet. Седьмая часть представлена сборником Ultima 7: The Complete Edition, куда вошли главы The Black Gate и Serpent Isle. Завершают основную серию трехмерные Ultima 8 Gold Edition и Ultima 9: Ascension.

Помимо основной серии в магазине появились две части культового подземельного ответвления - Ultima Underworld 1 и Ultima Underworld 2. Эти проекты от первого лица в свое время сформировали каноны жанра иммерсивных симуляторов и послужили фундаментом для создания таких серий, как System Shock и Deus Ex.

На старте продаж издатель запустил специальную акцию со скидкой 50% на каждый отдельный тайтл, которая действует до 19 ноября. В рамках распродажи стоимость любой позиции составляет 2.49 доллара вместо базовых 4.99 доллара. Для покупки всех релизов единым комплектом предусмотрен сборник Ultima из 11 наименований, доступный со скидкой 64% за 19.69 доллара вместо 54.89 доллара.

Все переиздания получили базовую интеграцию с функциями магазина Valve, включая облачные сохранения Steam Cloud и поддержку семейного доступа. Официальная русская локализация отсутствует во всех представленных играх - текстовый перевод и озвучка доступны только на английском языке, а для восьмой и девятой частей предусмотрены также французский и немецкий языки.

Системные требования для всех добавленных тайтлов выставлены на одинаковом уровне, невзирая на их реальный возраст. Для запуска проектов из 80-х и 90-х годов издатель указал операционную систему Windows 10, процессор с частотой 1.8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и видеокарту с поддержкой DirectX 9.0c. Кроме того, для запуска одиночных ретро-игр требуется принятие стандартного лицензионного соглашения EA с возможной привязкой учетной записи сервиса.