Фанаты представили трехмерный ремейк Ultima Online с поддержкой 2000 игроков и готовят первые тесты

Энтузиасты опубликовали первую геймплейную демонстрацию проекта Ultima Online Reborn HD 3D. Авторы поставили перед собой задачу полностью перенести культовую ролевую песочницу 1997 года в трехмерное пространство с сохранением оригинальных механик, привычного интерфейса и свободного геймплея. Разработка ведется на базе собственного графического клиента и серверной архитектуры, созданной с нуля специально под проект.

Согласно заявлению команды, создаваемое серверное ядро рассчитано на одновременное нахождение свыше 2000 игроков в едином мире. Сетевой код оптимизируется под масштабные сражения формата 100 на 100 без разделения на зеркала или инстансы в рамках одной локации. Опубликованный 2 ноября 2026 года ролик демонстрирует ключевые элементы оригинальной Ultima Online, включая морские путешествия на парусных лодках по водам Britannia, верховую езду на пустынных ящерах Ostard, зачистку подземелий, сбор трофеев и сражения с монстрами.

Игровой процесс сохраняет изометрический угол обзора, но технически позволяет переключаться на свободную камеру от третьего лица через меню отладки. Разработчики перенесли классическую систему магии со словесными формулами заклинаний, оригинальные звуковые эффекты и знакомый интерфейс со свободным размещением предметов внутри кожаного рюкзака. В ролике также показали систему открытого PvP с механикой полного обыска тел поверженных персонажей.

Публикация геймплея вызвала бурные обсуждения среди фанатов жанра. В сообществе моментально разгорелись споры о происхождении трехмерных ассетов: часть аудитории заподозрила авторов в использовании генеративного искусственного интеллекта из-за аномально высокой детализации окружения для независимой инди-команды. Зрители также обратили внимание на шероховатости ранней сборки, среди которых перекрывающие обзор кроны деревьев, странные звуки шагов и топорные анимации боя драконов. При этом игроки активно сравнивают проект с Shroud of the Avatar и Legends of Aria, отмечая куда более бережное отношение к наследию Origin Systems.

Автор проекта с ником Gerry уже обратился к участникам официального сообщества в Discord с анонсом скорых испытаний. Первые закрытые стресс-тесты пре-альфы намечены на ближайшие выходные, где планируется проверить стабильность сетевого кода и базовую боевую систему. Сроки полноценного релиза фанатского ремейка пока не объявлены.