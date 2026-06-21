Создатель Ultima нашёл способ вернуть права на франшизу у EA

Ричард Гарриот, создатель культовой серии Ultima, заявил о намерении вернуть себе права на франшизу, которая уже более 30 лет принадлежит Electronic Arts. Именно Ultima считается одной из игр, заложивших основы современных RPG и повлиявших на множество разработчиков, включая создателей Divinity: Original Sin и Baldur's Gate 3.

По словам Гарриота, после продажи студии Origin Systems компании EA в 1992 году он неоднократно предлагал издателю возродить серию. Каждый раз переговоры начинались с интереса со стороны компании, однако до реальных шагов дело так и не доходило.

Теперь у автора появился шанс изменить ситуацию благодаря американскому законодательству. Закон позволяет создателям спустя 35 лет вернуть права на произведения, ранее переданные другим компаниям. Поскольку сделка между Гарриотом и EA состоялась в 1992 году, воспользоваться этим механизмом он сможет уже в 2027-м.

Интересно, что на фоне этих заявлений Electronic Arts недавно зарегистрировала новые товарные знаки, связанные с Ultima. Пока неизвестно, планирует ли компания самостоятельно вернуться к франшизе или готовится к возможным юридическим процедурам.

Сам Гарриот не скрывает энтузиазма и говорит, что долго ждал этого момента. Если ему действительно удастся вернуть права, одна из самых влиятельных RPG-серий в истории может получить шанс на полноценное возрождение впервые за многие годы.