Для симулятора рыбалки Ultimate Fishing Simulator вышел DLC с Флоридой

Ultimate Fishing Simulator получила новое дополнение «Флорида». Любители рыбалки теперь могут посетить уникальное место для рыбалки, расположенное в районе Драй-Тортугас. Как отмечает Ultimate Games S.A., дополнение ориентировано на морскую рыбалку и предлагает до 11 новых видов рыб. Благодаря DLC «Флорида» игроки могут охотиться, среди прочего, на тигровую акулу, черноперого тунца, черноперую акулу и бородатого тёмного горбыля.

Ultimate Fishing Simulator — одна из самых популярных рыболовных игр последних лет и симулятор с самым высоким рейтингом в своей категории. Игра имеет 90 процентов положительных отзывов (из более чем 6,1 тысячи отзывов игроков в Steam) и рейтинг Metascore 70/100. Игра также доступна на ПК в VR-версии. Ultimate Fishing Simulator также была выпущена на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

DLC «Флорида» — двенадцатое дополнение к вышедшему еще в 2018 году Ultimate Fishing Simulator. На данный момент DLC будет доступен исключительно на ПК (Steam).

Дополнение переносит игроков в американский штат Флорида, где расположен национальный парк Драй-Тортугас. Новое место предлагает уникальные и яркие места для рыбалки, наполненные рыбой и коралловыми рифами. Как отмечают разработчики, в каталог доступных рыб входят, среди прочего, тигровая акула, красный горбыль, желтоперый тунец, атлантический тарпон, атлантический морской окунь-голиаф и серый окунь.

«Мы подготовили для игроков уникальное место для рыбной ловли, созданное по образцу районов Флорида-Кис и парка Драй-Тортугас. Это отличное место для морских рыболовов, которые любят ловить «красивую» рыбу или сталкиваться с тигровой акулой. Мы специально подготовили для этого DLC 12 новых реалистичных моделей, и на карте – впервые в истории UFS – на основе высотных (батиметрических) данных нанесено морское дно, покрытое коралловым рифом!» – говорит исполнительный директор Ultimate Games S.A. Рафал Елонек.

В планы издания Ultimate Games S.A. также входит еще 4 дополнения к Ultimate Fishing Simulator (Bow & Trident, Australia, Italy и Alaska), которые будут выпущены в будущем.