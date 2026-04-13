В сети объявили крупную награду за исправление мультиплеера для Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Известный YouTube-блогер и стример файтингов Максимилиан Кристиансен, более знакомый аудитории под никнеймом Maximilian Dood, решил воскресить культовую игру. Он пообещал выплатить солидную награду в размере 10 000 долларов тому энтузиасту или команде моддеров, которые смогут успешно внедрить современный сетевой код в Ultimate Marvel vs. Capcom 3.

Игра Ultimate Marvel vs. Capcom 3 до сих пор горячо любима поклонниками жанра благодаря внушительному ростеру персонажей и динамичной боевой системе. Однако в современных реалиях наслаждаться ею в онлайне крайне трудно из-за устаревшего формата передачи данных. Чтобы поиграть с приемлемым качеством связи и без критических задержек ввода, фанатам уже долгое время приходится использовать сторонние сервисы трансляции вроде Parsec.

Как отмечает стример, многие более старые игры Capcom и даже менее удачная в серии Marvel vs. Capcom: Infinite давно получили поддержку функции «отката» — предиктивного сетевого кода, предсказывающего действия игроков для мгновенной реакции и нивелирующего влияние пинга. Ultimate MvC 3 остается одной из немногих игр, до сих пор лишенных этой технологии.

По мнению сообщества, отсутствие фанатского патча обусловлено тем, что игра относится к одному из самых сложных и капризных для эмуляции поколений консолей. Модифицировать движок под внедрение rollback — очень непростая задача для независимых программистов.

В своем недавнем видеообращении блогер объяснил свое регение так:

Я хочу сделать кое-что особенное и готов подкрепить свои слова реальными деньгами. Возможно, если повезет, мы наконец-то сможем выйти за рамки "эпохи Parsec" для Ultimate Marvel 3. Я с радостью пожертвую эти деньги, чтобы оказать долгосрочную поддержку игре и нашему преданному сообществу.

Теперь сообществу любителей файтингов остается лишь ждать и надеяться, что предложенная внушительная сумма мотивирует талантливых инженеров совершить настоящее техническое чудо для классического кроссовера от Capcom.