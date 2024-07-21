Пользователь показал, как бы выглядел ремейк Ultimate Spider-Man с продвинутой графикой

Пользователь YouTube с ником ItIsSpid опубликовал видео, в котором показывает мод на ремейк игры Ultimate Spider-Man, выпущенной в 2005 году. Он внес изменения в некоторые сцены, добавив новый сегмент геймплея в костюме симбиота. Видео вызывает впечатление своей качественной работы - модели персонажей заменены, комиксные сегменты перерисованы, и графика обновлена.

Костюмы, герои и анимации были заимствованы из модов для Marvel's Spider-Man Remastered. К тому же, автор добавил пролет по городу в костюме симбиота, что не было в оригинальной игре. Сравнение старой и обновленной версии можно посмотреть в конце видео.

Список использованных модов доступен под видео на канале автора. Он подтвердил, что моды протестированы на ПК и PS5 с использованием технологии ретрейсинга для улучшения отражений.