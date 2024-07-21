Пользователь показал, как бы выглядел ремейк Ultimate Spider-Man с продвинутой графикой

Пользователь YouTube с ником ItIsSpid опубликовал видео, в котором показывает мод на ремейк игры Ultimate Spider-Man, выпущенной в 2005 году. Он внес изменения в некоторые сцены, добавив новый сегмент геймплея в костюме симбиота. Видео вызывает впечатление своей качественной работы - модели персонажей заменены, комиксные сегменты перерисованы, и графика обновлена.
Костюмы, герои и анимации были заимствованы из модов для Marvel's Spider-Man Remastered. К тому же, автор добавил пролет по городу в костюме симбиота, что не было в оригинальной игре. Сравнение старой и обновленной версии можно посмотреть в конце видео.
Список использованных модов доступен под видео на канале автора. Он подтвердил, что моды протестированы на ПК и PS5 с использованием технологии ретрейсинга для улучшения отражений.
Одна из первых игр, что были на моем пк. Особенно помню, что там был непроходимый уровень за Венома, а как позже выяснилось в этом был виноват русификатор...
У меня на Ps2 на миссии с Веномом игра тупо зависала. Я думал, что диск поцарапан, а оказывается, в русификаторе было дело. Этого не знал. Там как раз была русская версия. Неожиданно.
Классная игра была
Мультяшность потеряна, модели персонажей убого выглядит!
Хотел сначала захейтить на утенкичах, но выглядит довольно годно. Хотя некоторые зоны слишком темные. Жаль не выпускают игр по комиксам, которые бы реально соответствовали рисовке комиксов - очень атмосферно выглядит.
Xepня какая-то. Особенно замена на Холланда. Нейронка что ли?)
Уже не то.