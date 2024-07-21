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Ultimate Spider-Man 19.09.2005
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.5 563 оценки

Пользователь показал, как бы выглядел ремейк Ultimate Spider-Man с продвинутой графикой

Simple Jack
Новости

Пользователь YouTube с ником ItIsSpid опубликовал видео, в котором показывает мод на ремейк игры Ultimate Spider-Man, выпущенной в 2005 году. Он внес изменения в некоторые сцены, добавив новый сегмент геймплея в костюме симбиота. Видео вызывает впечатление своей качественной работы - модели персонажей заменены, комиксные сегменты перерисованы, и графика обновлена.

Костюмы, герои и анимации были заимствованы из модов для Marvel's Spider-Man Remastered. К тому же, автор добавил пролет по городу в костюме симбиота, что не было в оригинальной игре. Сравнение старой и обновленной версии можно посмотреть в конце видео.

Список использованных модов доступен под видео на канале автора. Он подтвердил, что моды протестированы на ПК и PS5 с использованием технологии ретрейсинга для улучшения отражений.

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-2
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ELDEN_LORD

Одна из первых игр, что были на моем пк. Особенно помню, что там был непроходимый уровень за Венома, а как позже выяснилось в этом был виноват русификатор...

5
Din Printer

У меня на Ps2 на миссии с Веномом игра тупо зависала. Я думал, что диск поцарапан, а оказывается, в русификаторе было дело. Этого не знал. Там как раз была русская версия. Неожиданно.

0
VIGITAL1

Классная игра была

2
ugf16349

Мультяшность потеряна, модели персонажей убого выглядит!

2
Spillik

Хотел сначала захейтить на утенкичах, но выглядит довольно годно. Хотя некоторые зоны слишком темные. Жаль не выпускают игр по комиксам, которые бы реально соответствовали рисовке комиксов - очень атмосферно выглядит.

1
darkMarshall

Xepня какая-то. Особенно замена на Холланда. Нейронка что ли?)

0
SOLUS5678

Уже не то.

0