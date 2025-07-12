В Steam стартовала раздача кооперативного зомби-хоррора Ultimate Zombie Defense с очень положительными отзывами

Любители зомби-экшена получают щедрый подарок: кооперативный хоррор Ultimate Zombie Defense можно бесплатно забрать в Steam до 15 июля, 20:00 по МСК. После активации игра останется в вашей библиотеке навсегда — отличная возможность пополнить коллекцию и устроить пару напряжённых вечеров с друзьями.

В игре до четырёх игроков с видом сверху отправляются в закрытый город, охваченный зомби-эпидемией. Вы — элитный спецотряд, которому предстоит найти источник заражения и остановить катастрофу. В арсенале — ловушки, турели, оружие и командная работа.

Игра от Terror Dog Studio, вышедшая в 2020 году, имеет высокие пользовательские оценки в Steam.