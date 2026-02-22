Шутер Ultrakill получит восьмой слой ада Fraud на следующей неделе

Издательство New Blood сообщило, что популярный шутер от первого лица Ultrakill, находящийся в раннем доступе, получит крупное обновление на следующей неделе. Разработчики добавят в игру восьмой слой ада под названием Fraud. Изначально релиз этого этапа планировался на конец 2025 года, однако студии потребовалось дополнительное время для внесения последних правок.

Точная дата выхода обновления пока не раскрывается. Представители издательства посоветовали поклонникам пропустить занятия в школе и взять отгул на работе, подчеркнув, что релиз наконец состоится, и они не врут. Новый уровень сохранит традицию игры предлагать уникальный визуальный дизайн для каждого этапа. Тематика локации Fraud строится вокруг иллюзий, визуальных трюков и пространств, нарушающих привычные законы физики.

С выходом восьмого слоя проект становится еще на один шаг ближе к полноценному релизу. После добавления Fraud авторам останется разработать лишь финальный уровень ада под названием Treachery. Также отмечается, что запуск нового контента совпадет с ежегодной распродажей от New Blood, которая пройдет с 23 февраля по 2 марта.